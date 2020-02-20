В четверг в Саратове сохранится теплая сырая погода
Ветер будет слабым
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В Саратовской области в четверг, 20 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС со ссылкой на прогноз регионального Гидрометцентра, утром возможен небольшой мокрый снег, морось. Днем осадки прекратятся.
Местами сохраняется сильный туман с видимостью до 500 метров и ниже. Ожидается гололед, гололедица.
Ветер будет дуть переменных направлений со скоростью 2–7 м/с.
Столбик термометра покажет днем до +5 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU