В четверг в Саратове сохранится теплая сырая погода

20 Февр. 2020 2020-02-20T06:00:17+03:00

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В Саратовской области в четверг, 20 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС со ссылкой на прогноз регионального Гидрометцентра, утром возможен небольшой мокрый снег, морось. Днем осадки прекратятся.

Местами сохраняется сильный туман с видимостью до 500 метров и ниже. Ожидается гололед, гололедица.

Ветер будет дуть переменных направлений со скоростью 2–7 м/с.

Столбик термометра покажет днем до +5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU