В Саратове и Энгельсе можно вызвать мобильный офис для кадастровых работ

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:47:11+03:00

Инженеры приедут в удобный день, проведут все измерения и привезут готовые документы

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Жители Саратова и Энгельса могут воспользоваться мобильным офисом для проведения кадастровых работ. Особенно актуально это в преддверии окончания срока «дачной амнистии», до конца которой остался всего год.

Как рассказали «КП-Саратов» специалисты ООО «ГЕО-ГРАФ ЭКСПЕРТ», это позволит избежать ожидания в очередях и хождения по инстанциям.

- Мобильный офис кадастровых работ — это микроавтобус, оборудованный всем необходимым для проведения замеров, обработки результатов измерений, анализа документов. Вызвать его можно при коллективной заявке прямо на свой дачный участок даже в выходной день. Пока вы отдыхаете, кадастровые инженеры измерят ваш объект недвижимости, заключат с вами договор на кадастровые работы, — рассказал кадастровый инженер ООО «ГЕО-ГРАФ ЭКСПЕРТ» Артем Долгирев.

После подготовки документов, что занимает около 10 дней, мобильный офис вновь приедет на участок в удобный день, и специалист лично передаст все готовые документы, примет оплату наличным или безналичным способом. Владельцу недвижимости останется только отправить документы в МФЦ.

- Задача нашей компании — избавить клиентов от бюрократии при кадастровых работах, при этом предложить наиболее выгодные условия сотрудничества, — отметил Артем Долгирев.

При этом вызвать мобильный офис выгодно коллективно.

- Объединяйтесь с соседями и звоните по телефону в Саратове 46-88-54. Многие председатели СНТ в Саратовском и Энгельсском районах уже высоко оценили данную услугу: можно быстро и централизованно оформить недвижимость и получить оперативную консультацию профессионалов в сфере недвижимости, — сказал Артем Долгирев.

ИСТОЧНИК KP.RU