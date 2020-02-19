Балаковец проведет полгода в колонии за хранение марихуаны

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:05:53+03:00

Трава лежала у гражданина в штанах

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Суд признал 50-летнего рецидивиста из Энгельса виновным в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, мужчина с 13:00 до 13:30 19 июля нарвал дикорастущую коноплю в районе дома №1 на Вокзальной улице в Балакове и положил ее в карман бридж.

В этот же день гражданина задержали сотрудники полиции, 6,75 грамма вещества изъяли.

Теперь нарушитель закона проведет полгода в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU