Балаковец проведет полгода в колонии за хранение марихуаны
Трава лежала у гражданина в штанах
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Суд признал 50-летнего рецидивиста из Энгельса виновным в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, мужчина с 13:00 до 13:30 19 июля нарвал дикорастущую коноплю в районе дома №1 на Вокзальной улице в Балакове и положил ее в карман бридж.
В этот же день гражданина задержали сотрудники полиции, 6,75 грамма вещества изъяли.
Теперь нарушитель закона проведет полгода в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU