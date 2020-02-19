Банкир-мошенник оставил жительницу Саратова без 136,5 тыс. рублей
Жительница Заводского района Саратова стала жертвой мошенников.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, ей позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка.
Он рассказал, что на ее банковской карте кто-то проводит подозрительную операцию, были попытки оформить кредит. Чтобы предотвратить это звонивший попросил сказать данные карты и код, который придет в смс-сообщении.
Женщина выполнила все указания, после чего с ее счета списали свыше 136,5 тыс. рублей.
По этой же схеме денег лишились жительницы Ленинского и Октябрьского районов — 9 и 16 тыс. рублей.
Отмечается, что пострадавшие знали о видах мошенничества и способах защиты от сотрудников полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU