Банкир-мошенник оставил жительницу Саратова без 136,5 тыс. рублей

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:47:41+03:00

Деньги списали с ее карты

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Жительница Заводского района Саратова стала жертвой мошенников.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, ей позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка.

Он рассказал, что на ее банковской карте кто-то проводит подозрительную операцию, были попытки оформить кредит. Чтобы предотвратить это звонивший попросил сказать данные карты и код, который придет в смс-сообщении.

Женщина выполнила все указания, после чего с ее счета списали свыше 136,5 тыс. рублей.

По этой же схеме денег лишились жительницы Ленинского и Октябрьского районов — 9 и 16 тыс. рублей.

Отмечается, что пострадавшие знали о видах мошенничества и способах защиты от сотрудников полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU