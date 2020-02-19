2020-02-19T12:02:02+03:00
Происшествия

В Энгельсе насильник призывал заключенных нападать на кавказцев

Он пропагандировал экстремистские идеи в колонии
Екатерина Семенова
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Заключенный колонии №2 в Энгельсе попал под уголовную статью.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСБ региона, он публично призывал к экстремизму.

- Он неоднократно призывал осужденных к вступлению в праворадикальные группировки в целях физического устранения выходцев из Северо-Кавказского региона и Закавказья, — говорится в сообщении ведомства.

Эксперты сочли его словам дискриминационными и унизительными.

Известно, что на тот момент мужчина отбывал срок за изнасилование, кражу и грабеж.

Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 280 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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