В Энгельсе насильник призывал заключенных нападать на кавказцев
Заключенный колонии №2 в Энгельсе попал под уголовную статью.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСБ региона, он публично призывал к экстремизму.
- Он неоднократно призывал осужденных к вступлению в праворадикальные группировки в целях физического устранения выходцев из Северо-Кавказского региона и Закавказья, — говорится в сообщении ведомства.
Эксперты сочли его словам дискриминационными и унизительными.
Известно, что на тот момент мужчина отбывал срок за изнасилование, кражу и грабеж.
Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 280 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU