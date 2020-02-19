В Саратове особняк семейства героя Русско-японской войны признан объектом местного значения

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:59:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Особняк, принадлежавший семейству героя Русско-японской войны Веры Ростовцевой на Комсомольской улице, 17, в Саратове признан объектом местного значения, утвержден соответствующий приказ.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении по охране объектов культурного наследия, здание включили в список выявленных объектов культурного наследия в 2001 году.

В 2019 была проведена историко-культурная экспертиза 104 объектов, в том числе и этого. Эксперт Галина Титова провела исследование и установила, что памятник является ценным элементом застройки улицы Комсомольской, обладает мемориальной ценностью. Экспертиза прошла общественное обсуждение на сайте управления.

ИСТОЧНИК KP.RU