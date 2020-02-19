2020-02-19T11:53:21+03:00
Общество

В Саратовской области 360 жителей насмерть отравились спиртным

Известна статистика за 2019 год
Дарья Вострикова
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Токсикологический мониторинг Управления Роспотребнадзора по Саратовской области показал, что за 2019 год зарегистрировано 789 случаев отравления спиртосодержащей продукцией пищевого и непищевого назначения. Мужчины составляют 79,85% от этого числа, женщины — 20,15%.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, 360 из них закончились смертью. Это гораздо больше, чем в 2018 году. Тогда было 650 отравлений, 214 из которых привели к летальному исходу.

Суррогатами алкоголя местные жители травились 17 раз, смертей не зарегистрировано.

От спиртосодержащих жидкостей непищевого назначения гражданам было плохо 33 раза, 32 из которых закончились уходом из жизни.

Больше всего люди отравляются этиловым спиртом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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