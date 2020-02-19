Руководительницу нескольких УК в «Летке» и «Солнечном-2» Анну Шадрину уволили из СГЮА

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:35:50+03:00

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Одна из фигуранток конфликта между управляющими компаниями и общественными советами микрорайонов «Летка» в Энгельсе и «Солнечный-2» Анна Шадрина больше не работает в Саратовской государственной юридической академии.

Об этом сообщила журналистка Татьяна Никитина.

Напомним, общественные советы микрорайонов направили открытое обращение в адрес властей и силовых ведомств, в котором рассказали об «общей беде»: группе управляющих компаний, чьи владельцы — Александр и Игорь Ямгуровы.

- Я на своих домах работать все равно останусь, вот костьми лягу, но то что мое — это мое, я здесь семь лет работаю, — приводит Никитина слова Анны Шадриной.

Журналистка отмечает, что женщина руководит несколькими УК — «Летка», «Содружество» и «Уютный дом» в «Солнечном-2».

В открытом обращении говорится, что компании используют методы «лихих 90-х», например, фальсификация документов, в том числе подделка подписей умерших, травля и т. д.

Напомним, вчера глава Энгельсского района Дмитрий Тепин заявил, что прокуратура уже начала проверку. Скорее всего, в ближайшее время будут возбуждены уголовные дела по подозрению в подделке документов.

ИСТОЧНИК KP.RU