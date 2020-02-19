Саратов вошел в топ-10 городов с самыми экономными жителями
Жители Саратова признаны одними из самых экономных в России.
К таким выводам пришли эксперты независимого исследовательского агентства Zoom Market по итогам опроса в 23 городах РФ. Всего в нем приняли участие 2 760 человек.
Респонденты отвечали на три вопроса:
- Вынуждены ли вы отказывать себе в чем-то в целях экономии?
- Вы часто совершаете покупки со скидкой или по акции?
- Вы можете назвать себя экономным человеком?
Саратов оказался на седьмом месте в рейтинге.
Самыми экономными оказались жители Москвы, Волгограда и Омска. А самыми расточительными — Казани, Екатеринбурга и Краснодара.
ИСТОЧНИК KP.RU