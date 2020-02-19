Саратов вошел в топ-10 городов с самыми экономными жителями

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:51:28+03:00

Горожане признались, что зачастую отказываются от покупок

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Жители Саратова признаны одними из самых экономных в России.

К таким выводам пришли эксперты независимого исследовательского агентства Zoom Market по итогам опроса в 23 городах РФ. Всего в нем приняли участие 2 760 человек.

Респонденты отвечали на три вопроса:

- Вынуждены ли вы отказывать себе в чем-то в целях экономии?

- Вы часто совершаете покупки со скидкой или по акции?

- Вы можете назвать себя экономным человеком?

Саратов оказался на седьмом месте в рейтинге.

Самыми экономными оказались жители Москвы, Волгограда и Омска. А самыми расточительными — Казани, Екатеринбурга и Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU