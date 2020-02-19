В Саратове наркоман украл у женщины телефон

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:50:21+03:00

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Полиция Октябрьского района раскрыла кражу у 31-летней безработной женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 05:00 до 07:00 6 февраля неизвестный, находясь в доме на улице Клочкова, который принадлежит 24-летнему парню, проживающему там же, унес телефон марки Honor 8c.

Предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался 18-летний юноша. Ранее он отбывал наказание за преступление, связанное с наркотиками.

Молодой человек во всем признался, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU