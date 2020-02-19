В Саратове наркоман украл у женщины телефон
Парня задержали
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Полиция Октябрьского района раскрыла кражу у 31-летней безработной женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 05:00 до 07:00 6 февраля неизвестный, находясь в доме на улице Клочкова, который принадлежит 24-летнему парню, проживающему там же, унес телефон марки Honor 8c.
Предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался 18-летний юноша. Ранее он отбывал наказание за преступление, связанное с наркотиками.
Молодой человек во всем признался, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU