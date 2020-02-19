В Саратове сельхозярмарка переносится на пятницу
С таким предложением обратились фермеры
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В Саратове традиционная сельхозярмарка состоится не в субботу, как обычно, а в пятницу, 21 февраля, на Театральной площади.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, сроки проведения сдвинулись по просьбе министерства сельского хозяйства региона. Якобы с такой инициативой обратились фермеры и предложили перенести ярмарку в связи с праздниками, чтобы люди делали покупки заранее.
С 8:00 до 16:00 можно будет приобрести рыбу, молоко, овощи, мед, яйца и крупы местных производителей.
ИСТОЧНИК KP.RU