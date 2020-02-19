Лжеполицейский выманил у жительницы Калининского района 1 млн рублей

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:48:05+03:00

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Жительница Калининского района отдала лжеполицейским 1 млн рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, ей позвонил человек и сообщил о задержании группы мошенников, которые обманывали население, предлагали экстрасенсорные услуги. Женщине положена компенсация в 63 тыс. рублей.

Однако для получения денег нужно было заплатить комиссию. Через почтовые отделения Калининска и Балашова гражданка перевела более 1 млн рублей.

При этом пенсионерка знала о различных видах мошенничества.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU