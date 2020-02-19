Лжеполицейский выманил у жительницы Калининского района 1 млн рублей
Гражданке пообещали компенсацию от мошенников
Изменить размер текста:
Жительница Калининского района отдала лжеполицейским 1 млн рублей.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, ей позвонил человек и сообщил о задержании группы мошенников, которые обманывали население, предлагали экстрасенсорные услуги. Женщине положена компенсация в 63 тыс. рублей.
Однако для получения денег нужно было заплатить комиссию. Через почтовые отделения Калининска и Балашова гражданка перевела более 1 млн рублей.
При этом пенсионерка знала о различных видах мошенничества.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU