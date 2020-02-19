Бывший сотрудник саратовской колонии отделался условным сроком за попытку пронести наркотики заключенному

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:44:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе Саратова вынесен приговор бывшему сотруднику УФСИН региона.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР области, его признали виновным в превышении полномочий и незаконном обороте наркотиков.

В суде было установлено, что 9 августа к сотруднику медсанчасти обратился заключенный с просьбой принести наркотики. Тот согласился и 10 августа получил от неизвестного в Саратове два свертка с запрещенными синтетическими веществами.

Однако, когда он пришел в колонию, его задержали сотрудники собственной безопасности УФСИН совместно с УФСБ.

Мужчина полностью признал вину. Суд приговорил его к условному сроку на полтора года. Также он на три года лишен права занимать должности в системе исполнения наказаний.

ИСТОЧНИК KP.RU