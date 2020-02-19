2020-02-19T11:41:58+03:00
Политика

Скандал в облдуме: Бондаренко в адрес Гречушкиной — на ней клейма ставить негде!

Депутат предложил «поставить к стенке» зампреда областного правительства. Губернатор предложил Гречушкиной потребовать извинений
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Депутат Бондаренко не впервые устраивает скандалы в областной думеДепутат Бондаренко не впервые устраивает скандалы в областной думе
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Саратовская областная дума на своем заседании 19 февраля рассмотрела кандидатуру Валентины Гречушкиной на должность зампреда правительства — министра труда и социальной защиты.

Ее кандидатуру представил председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин. Он описал трудовой путь Гречушкиной от учителя начальных классов до зампреда правительства.

В ее ответственности будут социально-демографическая политика, соцзащита и развитие политики в сфере трудовых отношений, материнства и детства, спорта и физкультуры.

В ходе выступлений от представителей фракции скандал спровоцировал депутат Николай Бондаренко от КПРФ. Он перечислил проекты, которые были провалены, по его мнению, лично Гречушкиной в курируемых ею отраслях. Среди них: стадион «Авангард» — не попал в программу чемпионата мира по футболу, продолжающаяся два года реконструкция саратовского цирка, смерть диабетика «из-за дефицита лекарств», «коррупция в Минздраве», «рейдерский захват волейбольного «Протона», попытка купить школу искусств за 200 млн и потом снижение цены на 30%, «первое место региона в России по убыли населения».

- Таких людей надо по статье сажать или к стенке ставить. Клейма ставить негде, КПРФ не может поддерживать таких кандидатов, — запальчиво заявил Бондаренко.

Слово сразу взял губернатор Валерий Радаев, присутствовавший на заседании.

- Попрошу публично извиниться за такие выражения, учитывая, что здесь присутствуют и правоохранительные органы.

Это что такое? Я думаю, кандидат своим правом воспользуется, чтобы обратиться в правоохранительные органы для этого, — намекнул Гречушкиной на дальнейшие действия губернатор.

Все остальные фракции поддержали кандидатуру Валентины Гречушкиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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