Саратовцы предпочитают секс-игрушки средних размеров

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:49:58+03:00

Саратовцы не отличаются особо изощренной фантазией в выборе секс-игрушек

Но иногда — выдающихся формы и величины

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Сотрудники Регионального оператора продолжают анализировать выбрасываемый жителями Саратовской области мусор.

Как сообщили «КП-Саратов» в АО «Управление отходами», сотрудники после сортировки мусора находят множество секс-игрушек.

За неделю только в энгельсском экотехнопарке их накапливается целое ведро.

В основном это игрушки из силикона, стекла, латекса, металла и ПВХ.

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- Жители Саратова и Энгельса предпочитают игрушки розовых и телесных оттенков и средних размеров, но иногда попадаются «выдающиеся» образцы, — сообщили в Регоператоре.

Кроме того, удалось понять, что жители городов выбирают в основном классические формы и набор стандартных возможностей.

Иногда выброшенные предметы удается отправить на переработку. В то же время специалисты Регоператора отмечают, что в некоторых могут быть батарейки, которые должны утилизироваться отдельно.

ИСТОЧНИК KP.RU