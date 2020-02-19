Саратовцы предпочитают секс-игрушки средних размеров
Сотрудники Регионального оператора продолжают анализировать выбрасываемый жителями Саратовской области мусор.
Как сообщили «КП-Саратов» в АО «Управление отходами», сотрудники после сортировки мусора находят множество секс-игрушек.
За неделю только в энгельсском экотехнопарке их накапливается целое ведро.
В основном это игрушки из силикона, стекла, латекса, металла и ПВХ.
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- Жители Саратова и Энгельса предпочитают игрушки розовых и телесных оттенков и средних размеров, но иногда попадаются «выдающиеся» образцы, — сообщили в Регоператоре.
Кроме того, удалось понять, что жители городов выбирают в основном классические формы и набор стандартных возможностей.
Иногда выброшенные предметы удается отправить на переработку. В то же время специалисты Регоператора отмечают, что в некоторых могут быть батарейки, которые должны утилизироваться отдельно.
ИСТОЧНИК KP.RU