Открылся форум «Саратов-Агро. 2020».

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:37:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове открылся традиционный форум «Саратов-Агро. 2020».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», он проходит уже в третий раз.

Фото Ксении Ивановой

В рамках форума началось заседание коллегии министерства сельского хозяйства, на котором рассматриваются итоги 2019 года и задачи на следующий год.

Министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева выступила с приветственным словом.

- Надеюсь, что в этом году эта профессиональная площадка будет очень благоприятна и продуктивна в общении наших сельхозтоваропроизводителей, разработчиков новых технологий, производителей запчастей, минеральных удобрений, нашей аграрной науки, — заявила она.

Фото Ксении Ивановой

В среду 19 февраля в рамках форума пройдет масштабная Зерновая конференция, где участники обсудят новинки семеноводства, тонкости использования удобрений, возможности экспорта и логистики, внедрение цифровых технологий и другие вопросы.

Завтра пройдет первое заседание «Саратовского клуба агрознатоков».

ИСТОЧНИК KP.RU