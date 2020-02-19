Открылся форум «Саратов-Агро. 2020».
В Саратове открылся традиционный форум «Саратов-Агро. 2020».
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», он проходит уже в третий раз.
Фото Ксении Ивановой
В рамках форума началось заседание коллегии министерства сельского хозяйства, на котором рассматриваются итоги 2019 года и задачи на следующий год.
Министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева выступила с приветственным словом.
- Надеюсь, что в этом году эта профессиональная площадка будет очень благоприятна и продуктивна в общении наших сельхозтоваропроизводителей, разработчиков новых технологий, производителей запчастей, минеральных удобрений, нашей аграрной науки, — заявила она.
Фото Ксении Ивановой
В среду 19 февраля в рамках форума пройдет масштабная Зерновая конференция, где участники обсудят новинки семеноводства, тонкости использования удобрений, возможности экспорта и логистики, внедрение цифровых технологий и другие вопросы.
Завтра пройдет первое заседание «Саратовского клуба агрознатоков».
ИСТОЧНИК KP.RU