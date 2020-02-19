2020-02-19T11:39:02+03:00
Экономика

Аудитор Счетной палаты Саратовской области объяснил, почему уменьшились суммы нарушений

Одна из причин снижения отчетности — организации и чиновники учатся на своих ошибках
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Первым вопросом из повестки дня на заседании 19 февраля депутаты Саратовской облдумы согласовали назначение на должность аудитора Счетной палаты Саратовской области Павла Костина.

Отвечая на вопросы депутатов, он заявил что сумма выявленных нарушений не является критерием работы аудиторов. Ранее со стороны Счетной палаты региона звучали более крупные суммы нарушений, он подтвердил это наблюдение со стороны депутатов.

Но, по его словам, внесены изменения в законодательство о счетных палатах, поменялись стандарты финансового контроля. Это привело к тому, что к нарушениям стали подходить более конкретно. От этого уменьшились суммы выявляемых нарушений и их объем — люди учатся на своих ошибках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Аудитор Счетной палаты Саратовской области объяснил, почему уменьшились суммы нарушений
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