В Саратовской областной думе отказались обсуждать поправки в Конституцию

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:53:58+03:00

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В Саратовской областной думе 19 февраля проходит 42-е очередное заседание. Сегодня среди главных тем — изменения в региональном бюджете, назначение бывшего зампреда по социалке Валентины Гречушкиной на должность зампреда правительства — министра труда и социальной защиты. Кроме того, в думе свои доклады представят уполномоченные по правам ребенка, по правам человека и по защите прав предпринимателей.

Депутат Станислав Денисенко от ЛДПР предложил проголосовать за нового сенатора от Саратовской областной думы. Место освободилось после того, как Людмила Бокова перешла в конце января на работу заместителям министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Денисенко удивился, почему этот вопрос исключен из повестки сегодняшнего заседания. Если есть месяц на этот вопрос, не значит что надо тянуть с его решением, заметил Денисенко. Тем более, все думские фракции уже определились со своими кандидатурами на должность члена Совета Федерации.

Этот вопрос большинство депутатов отказались вносить в повестку.

Также думское большинство отклонило предложения депутатов от КПРФ по обсуждению поправок в Конституцию и обращению к правительству по передаче роддома РЖД на баланс Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU