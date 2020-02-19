2020-02-19T10:02:51+03:00
Общество

Осужденные женщины из вольской колонии попали в финал всероссийского КВН

Победительницы первого тура репетировали в течение месяца
Ольга Симонова
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Фото УФСИН по Саратовской областиФото УФСИН по Саратовской области
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Женская команда КВН из ИК-5, что находится в Вольске Саратовской области, выиграла первый тур всероссийского конкурса.

- Участники из всех колоний региона соревновались в четырех номинациях: «Визитная карточка», «Юмористическая миниатюра», «STAND UP», «Пародийный номер». Успешный дебют вольской команды в первом туре стал результатом работы ее участниц и поддержки со стороны администрации учреждения, — рассказали «КП-Саратов» в УФСИН по Саратовской области.

Группа из восьми девушек, отбывающих наказание в ИК-5, впервые играла в КВН. Они вместе придумывали тексты для конкурсов, кроме пародийного номера «Новые русские бабки», который подготовили две женщины.

Фото УФСИН по Саратовской области

Фото УФСИН по Саратовской области

Репетиции шли в течение месяца после работы на швейном проивзодстве.

Как отметили в Управлении, самой сложной была подготовка стендапа, его исполнила Юлия Ковалева. Девушка и раньше выигрывала музыкальные и художественные конкурсы, а в 2018 году была соведущей всероссийского конкурса авторской песни среди осужденных «Калина красная». В 2019 девушку также наградили дипломом первой степени в международном фестивале декоративно-прикладного искусства «Руками женщины».

Команда победителей из ИК-5 вышла в финал всероссийского конкурса. Их выступление направят в видеоформате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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