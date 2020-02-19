В Саратове не получивший премию работник фирмы пожаловался в прокуратуру

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:55:45+03:00

После этого против его руководителя завели дело

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В Заводском районе Саратова прокуратура выявила нарушение трудовых прав гражданина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, работнику ООО «РН — вневедомственная охрана» не платили положенную премию.

Установлено, что сотрудник компании был полностью лишен премии за июль 2019 года, хотя нарушил трудовую дисциплину всего один раз.

Приказ о лишении премии был опротестован прокуратурой. Внесено представление об устранении нарушений. В итоге руководство все же выплатило работнику 30% суммы и компенсацию за задержку зарплаты.

В отношении руководителя филиала было возбуждено административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU