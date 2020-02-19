В 2020 планируется приобрести 31 квартиру для жителей Саратова

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:30:50+03:00

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Сегодня, 19 февраля, на постоянном действующем совещании при главе города Михаиле Исаеве председатель комитета по управлению имуществом Саратова Светлана Чеконова рассказала о реализации ведомственной целевой программы, связанной с исполнением решений судов о предоставлении гражданам жилых помещений. Она рассчитана на 2018-2020 годы. Программой предусмотрено обеспечение исполнения 94 решений судов.

В 2019 исполнено 156 решений районных судов, с 1 января по 1 февраля 2020 года — десять. На 1 февраля 2020 на исполнении находилось еще 280 решений судов, которые обязывают администрацию предоставить гражданам жилые помещения.

Общий объем финансирования программы — 134 млн 908,2 тыс. рублей, на 2020 год финансирование составит 45 млн рублей.

В 2018 году выдавали квартиры в доме на Лопатиной горе, в 2019 — на улице Романтиков. Всего за два года выделили 63 жилых помещения: 31 — в 2019 году, 32 — в 2018.

По решениям судов, исполнение которых не может быть обеспечено в рамках программы, на 1 февраля есть потребность в финансировании около 240 млн рублей. Комитет по управлению имуществом направлял в комитет по финансам администрации ходатайства об увеличении бюджетных ассигнований.

Также чиновники выявляют освободившиеся жилые помещения. В 2019 таковых найдено 53: 15 — в Ленинском районе, 14 — в Кировском районе, 11 — в Волжском районе, 8 — в Заводском, 3 — во Фрунзенском, 2 — в Октябрьском.

Депутат Евгений Чернов спросил, накладывается ли программа переселения из ветхого жилья с этой? Он получил ответ — пересекаются в 204 случаях, еще 76 решений судов остаются.

Глава Саратова Михаил Исаев рассказал о жителях, что живут в центре, и им предлагают компенсацию или переселение. Эти люди считают, что денег выплатят им меньше, чем стоит их жилье, а квартиры — в Кировском, Ленинском, Волжском и в Заводском. Туда они не хотят переезжать и выбирают оставаться в аварийных зданиях.

ИСТОЧНИК KP.RU