Совместные игры двух братьев в душе стали причиной трагедии на Буровой

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:36:58+03:00

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В Ленинском районе Саратова возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью человека, от которого тот скончался.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 36-летний пострадавший был госпитализирован еще 12 сентября. У него имелась серьезная травма головы, и несколько месяцев врачи боролись за его жизнь. Однако 10 января он все же скончался.

Так как мужчина не приходил в себя, то следователи долгое время не могли узнать, что стало причиной травмы. Однако расследование позволило установить подозреваемого — им оказался 36-летний двоюродный брат погибшего. Он был задержан.

Фото СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, 11 сентября потерпевший был в гостях у кузена и его сожительницы в коммунальной квартире на улице Буровая. Мужчины не только распивали алкоголь, но решили подстричься, а также вместе принять душ.

- В процессе принятия водных процедур они стали устраивать друг другу розыгрыши, что вместо юмористической нотки вызвало раздражение обоих, — сообщили в СУ СКР региона.

Поэтому после душа потерпевший пнул двоюродного брата, а потом ударил кулаком по лицу. В ответ тот три раза ударил его поленом по голове.

Пострадавшего госпитализировали лишь на следующий день.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Сейчас мужчине предъявлено обвинение. Он полностью признал вину и раскаялся. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU