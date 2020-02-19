2020-02-19T09:36:58+03:00
Происшествия

Совместные игры двух братьев в душе стали причиной трагедии на Буровой

Родственники остались недовольны друг другом и подрались [фото]
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Ленинском районе Саратова возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью человека, от которого тот скончался.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 36-летний пострадавший был госпитализирован еще 12 сентября. У него имелась серьезная травма головы, и несколько месяцев врачи боролись за его жизнь. Однако 10 января он все же скончался.

Так как мужчина не приходил в себя, то следователи долгое время не могли узнать, что стало причиной травмы. Однако расследование позволило установить подозреваемого — им оказался 36-летний двоюродный брат погибшего. Он был задержан.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, 11 сентября потерпевший был в гостях у кузена и его сожительницы в коммунальной квартире на улице Буровая. Мужчины не только распивали алкоголь, но решили подстричься, а также вместе принять душ.

- В процессе принятия водных процедур они стали устраивать друг другу розыгрыши, что вместо юмористической нотки вызвало раздражение обоих, — сообщили в СУ СКР региона.

Поэтому после душа потерпевший пнул двоюродного брата, а потом ударил кулаком по лицу. В ответ тот три раза ударил его поленом по голове.

Пострадавшего госпитализировали лишь на следующий день.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Сейчас мужчине предъявлено обвинение. Он полностью признал вину и раскаялся. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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