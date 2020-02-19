Труп Сергея Кононова нашли в лесу в Базарно-Карабулакском районе

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:12:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи начали проверку по факту гибели Сергея Кононова в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 45-летнего мужчины было найдено днем 18 февраля.

Труп был обнаружен в 2 км от села Липовка, в придорожной лесополосе. Напомним, ранее «КП-Саратов» писала, что Сергей Кононов пропал 15 февраля между селами Липовка и Хватовка. Он был объявлен в розыск.

Следователи осмотрели место трагедии. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU