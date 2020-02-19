Труп Сергея Кононова нашли в лесу в Базарно-Карабулакском районе
Признаков убийства не обнаружено
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Следователи начали проверку по факту гибели Сергея Кононова в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 45-летнего мужчины было найдено днем 18 февраля.
Труп был обнаружен в 2 км от села Липовка, в придорожной лесополосе. Напомним, ранее «КП-Саратов» писала, что Сергей Кононов пропал 15 февраля между селами Липовка и Хватовка. Он был объявлен в розыск.
Следователи осмотрели место трагедии. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU