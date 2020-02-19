2020-02-19T09:10:58+03:00
Общество

В Саратовской области в 2020 году могут построить еще две газомоторные станции

Из федеральных денег на это собираются выделить 71,2 млн рублей
Ольга Симонова
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В Саратовской области в 2020 году могут построить еще две газомоторные станции. Это рассмотрят сегодня, 19 февраля на заседании облдумы.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве промышленности и энергетики, в регионе в этом году планируется продолжить реализацию программы строительства автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Федеральный центр готов выделить нашему региону 71,2 млн рублей на это, а областной бюджет — 8,8 млн рублей.

Напомним, в 2019 году в регионе построили две газомоторные станции, на эти цели было выделено 80 млн рублей федеральных денег. Всего их по России появилось 58.

- На данный момент в Саратовской области работают 13 АГНКС. Объем реализации природного газа только за семь месяцев прошлого года составил 11417,6 тыс. кубометров, что сопоставимо потреблению за весь 2018 год. Это говорит о перспективности развития данного направления, — подчеркнул министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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