Заседание Саратовской облдумы: изменения в бюджет, назначение Гречушкиной, доклады уполномоченных

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:45:49+03:00

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В Саратовской областной думе 19 февраля проходит 42-е очередное заседание. Сегодня среди главных тем — изменения в региональном бюджете, назначение бывшего зампреда по «социалке» Валентины Гречушкиной на должность зампреда правительства — министра труда и социальной защиты. Кроме того, в думе свои доклады представят уполномоченные по правам ребенка, по правам человека и по защите прав предпринимателей.

Также очередной перфоманс ожидается от депутатов — представителей КПРФ — при обсуждении вопроса о регламенте облдумы.

Всего в повестке дня 20 вопросов, но дополнительные, как например о назначении Гречушкиной, будут внесены в повестку с голоса.

ИСТОЧНИК KP.RU