Саратовец под надзором уехал в Краснодар и попал в колонию
Мужчина посчитал приговор суровым
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Саратовец посчитал приговор за уклонение от административного надзора слишком суровым.
- В отношении 26-летнего мужчины был установлен надзор, который запрещал уезжать с места своего постоянного жительства. Вопреки этому гражданин отправился в Краснодар и находился там с июля по август 2019 года, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Октябрьский райсуд 26 ноября приговорил его за уклонение к четырем месяцам колонии строгого режима.
Мужчина посчитал, что наказание слишком суровое, и подал жалобу. Однако суд оставил срок без изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU