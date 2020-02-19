Саратовец под надзором уехал в Краснодар и попал в колонию

19 Февр. 2020 2020-02-19T08:53:33+03:00

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Саратовец посчитал приговор за уклонение от административного надзора слишком суровым.

- В отношении 26-летнего мужчины был установлен надзор, который запрещал уезжать с места своего постоянного жительства. Вопреки этому гражданин отправился в Краснодар и находился там с июля по август 2019 года, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Октябрьский райсуд 26 ноября приговорил его за уклонение к четырем месяцам колонии строгого режима.

Мужчина посчитал, что наказание слишком суровое, и подал жалобу. Однако суд оставил срок без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU