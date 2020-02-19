Заключенный в Энгельсе поцеловал себя в плечо и обвинил инспектора

19 Февр. 2020 2020-02-19T08:46:01+03:00

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В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор 31-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в заведомо ложном доносе.

На момент совершения преступления мужчина уже сидел в колонии в Энгельсе за покушение на сбыт наркотиков и мошенничество.

26 августа он обратился в медсанчасть, заявив, что инспектор колонии во время личного досмотра после прогулки ударил его кулаком в плечо. Заключенный написал заявление на «нападавшего». При этом он для достоверности сам поставил себе засос на плече, имитировав синяк.

Однако, как выяснилось, что инспектор не бил заключенного. Это подтвердили записи с камеры наблюдения.

На предварительном следствии мужчина полностью признал вину. Суд отправил его в колонию на пять лет, суммировав с наказанием за ранее совершенные преступления. Кроме того, он заплатит штраф в сумме 150 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU