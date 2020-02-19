Заключенный в Энгельсе поцеловал себя в плечо и обвинил инспектора
В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор 31-летнему мужчине.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в заведомо ложном доносе.
На момент совершения преступления мужчина уже сидел в колонии в Энгельсе за покушение на сбыт наркотиков и мошенничество.
26 августа он обратился в медсанчасть, заявив, что инспектор колонии во время личного досмотра после прогулки ударил его кулаком в плечо. Заключенный написал заявление на «нападавшего». При этом он для достоверности сам поставил себе засос на плече, имитировав синяк.
Однако, как выяснилось, что инспектор не бил заключенного. Это подтвердили записи с камеры наблюдения.
На предварительном следствии мужчина полностью признал вину. Суд отправил его в колонию на пять лет, суммировав с наказанием за ранее совершенные преступления. Кроме того, он заплатит штраф в сумме 150 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU