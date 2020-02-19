Задержан похититель автомобильного аккумулятора в Волжском районе

19 Февр. 2020 2020-02-19T08:32:00+03:00

Юноша уже был судим за кражи

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В Волжском районе Саратова раскрыта кража аккумулятора из автомобиля.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, с заявлением обратилась 24-летняя женщина.

По словам потерпевшей, в период с 6 по 7 февраля из автомобиля ВАЗ-2105 на улице Усть-Курдюмская был похищен аккумулятор «Аком». Сумма ущерба составила 3 604 рубля.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция задержала подозреваемого — 19-летнего парня. Ранее он уже был судим за кражи.

Юноша признался в преступлении.

ИСТОЧНИК KP.RU