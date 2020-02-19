В Саратове при столкновении с Lada перевернулся внедорожник Land Cruiser
ДТП случилось на улице Соколовая [видео]
ДТП Саратов. Перевернулся Ленд Крузер.
Изменить размер текста:
Вечером 18 февраля на перекрестке улиц Соколовая и Вольская в Саратове не поделили дорогу Lada Priora и Toyota Land Cruiser. От удара японский внедорожник перевернулся на бок.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, по предварительной версии, 41-летний водитель отечественного авто выехал на перекресток на красный свет.
В результате столкновения получили повреждения обе машины.
В аварии пострадали водитель «Приоры» и 21-летняя пассажирка иномарки.
Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.
Видео очевидцев.
ИСТОЧНИК KP.RU