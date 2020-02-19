В Саратове при столкновении с Lada перевернулся внедорожник Land Cruiser

19 Февр. 2020 2020-02-19T08:17:49+03:00

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Вечером 18 февраля на перекрестке улиц Соколовая и Вольская в Саратове не поделили дорогу Lada Priora и Toyota Land Cruiser. От удара японский внедорожник перевернулся на бок.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, по предварительной версии, 41-летний водитель отечественного авто выехал на перекресток на красный свет.

В результате столкновения получили повреждения обе машины.

В аварии пострадали водитель «Приоры» и 21-летняя пассажирка иномарки.

Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.

Видео очевидцев.

ИСТОЧНИК KP.RU