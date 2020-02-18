Данные Росстата и Минобраза по поводу зарплат саратовских учителей разошлись

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:30:04+03:00

Чиновники министерства напомнили, что с 1 октября оклад увеличили на 9%

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Министерство образования Саратовской области прокомментировало публикацию «КП-Саратов» о низких зарплатах педагогов вузов, школ и детсадов.

- С 1 октября 2019 года в соответствии с постановлением правительства области увеличены оклады всем работникам образовательных учреждений на 9%. В ноябре средняя зарплата педагогов в школах составила 28,7 тыс. рублей, а в Александрово-Гайском районе — 32,7 тыс., — сообщили «КП-Саратов» в Минобразе.

Также чиновники отмечают, что воспитатели детсадов в среднем получили в ноябре 2019 года 25,7 тыс. рублей, а в Ровенском — 30,6 тыс. рублей.

Напомним, Росстат в своих данных приводил среднюю зарплату школьных учителей за год в Саратовской области в размере 26 270 рублей, а воспитателей детсадов — 23 867 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU