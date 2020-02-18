В Базарно-Карабулакском районе задержали четырех браконьеров
В ночь с 17 на 18 февраля в одном из хозяйств Базарно-Карабулакского района Саратовской области сотрудники полиции остановили два снегохода с четырьмя гражданами.
Как рассказали «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства региона, выяснилось, что мужчины незаконно охотились.
Их добычей стали две косули, охота на которых завершилась 31 декабря, и заяц — их можно было ловить до 31 января.
С места происшествия изъяты снегоходы и две единицы оружия, обстоятельства устанавливаются.
Отметим, что это восьмой случай выявления незаконной охоты с начала года.
ИСТОЧНИК KP.RU