В Базарно-Карабулакском районе задержали четырех браконьеров

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:52:23+03:00

Их добычей стали две косули и заяц

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В ночь с 17 на 18 февраля в одном из хозяйств Базарно-Карабулакского района Саратовской области сотрудники полиции остановили два снегохода с четырьмя гражданами.

Как рассказали «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства региона, выяснилось, что мужчины незаконно охотились.

Их добычей стали две косули, охота на которых завершилась 31 декабря, и заяц — их можно было ловить до 31 января.

С места происшествия изъяты снегоходы и две единицы оружия, обстоятельства устанавливаются.

Отметим, что это восьмой случай выявления незаконной охоты с начала года.

ИСТОЧНИК KP.RU