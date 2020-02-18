В Саратовской области обнаружены некачественные витамины

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:43:36+03:00

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В Саратовской области обнаружено некачественное лекарство «Виттри-1» (серия 090519, срок годности до 05.2022) производства ООО «АВЗ С-П», Московская область.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Управлении Россельхознадзора, оно не соответствует требованиям по показателю «количественное определение действующего вещества» витамина А и Е.

Продажа препарата приостановлена.

При обнаружении его на прилавках граждан призывают сообщать по телефону 74-80-51 или на электронный адрес: rsn-vetnadzor@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU