В Саратовской области обнаружены некачественные витамины
Продажа приостановлена
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В Саратовской области обнаружено некачественное лекарство «Виттри-1» (серия 090519, срок годности до 05.2022) производства ООО «АВЗ С-П», Московская область.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Управлении Россельхознадзора, оно не соответствует требованиям по показателю «количественное определение действующего вещества» витамина А и Е.
Продажа препарата приостановлена.
При обнаружении его на прилавках граждан призывают сообщать по телефону 74-80-51 или на электронный адрес: rsn-vetnadzor@mail.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU