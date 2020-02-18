2020-02-18T12:41:57+03:00
Общество

В Энгельсе отремонтируют четыре улицы Победы

Работы пройдут в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»
Дарья Вострикова
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В Энгельсе реализуется проект «Улица Победы», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он предусматривает приведение в нормативное состояние городских улиц, названия которых связаны с этой датой.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в течение всего юбилейного года.

В Энгельсе приведут в порядок четыре улицы: Марины Расковой на участке от улицы 148-й Черниговской дивизии до проспекта Химиков, Волоха от Петровской до Вокзальной, 148-й Черниговской дивизии от Полиграфической до Полтавской, участок на пересечении улицы 148-й Черниговской дивизии и Марины Расковой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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