2020-02-18T12:05:57+03:00
Происшествия

Житель Балашовского района проведет полгода в колонии за нетрезвую езду

Мужчина не раз садился за руль пьяным
Дарья Вострикова
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Суд признал 24-летнего рецидивиста из Балашовского района виновным в нетрезвой езде. До этого у него уже было административное наказание за управление машиной пьяным.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 29 сентября 2019 года утром он сел за руль ВАЗ-2115 и поехал по улицам Осиновки. Мужчину не смущало даже отсутствие прав.

По дороге из Осиновки в Романовку водителя остановили дорожные инспекторы. Проходить освидетельствование на состояние опьянения он отказался.

Теперь мужчина проведет полгода в колонии-поселении, его также лишили прав на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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