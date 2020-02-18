Житель Балашовского района проведет полгода в колонии за нетрезвую езду

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:05:57+03:00

Мужчина не раз садился за руль пьяным

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Суд признал 24-летнего рецидивиста из Балашовского района виновным в нетрезвой езде. До этого у него уже было административное наказание за управление машиной пьяным.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 29 сентября 2019 года утром он сел за руль ВАЗ-2115 и поехал по улицам Осиновки. Мужчину не смущало даже отсутствие прав.

По дороге из Осиновки в Романовку водителя остановили дорожные инспекторы. Проходить освидетельствование на состояние опьянения он отказался.

Теперь мужчина проведет полгода в колонии-поселении, его также лишили прав на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU