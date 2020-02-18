2020-02-18T12:10:10+03:00
Общество

Саратовские гимнастки взяли пять медалей Valentine's CUP

Состязания прошли в Санкт-Петербурге
Дарья Вострикова
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В Санкт-Петербурге с 15 по 16 февраля прошли соревнования по художественной гимнастике Valentine's CUP.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие спортсмены из Пскова, Петрозаводска, Архангельска, Смоленска, Саратова, Санкт-Петербурга.

Саратовские гимнастки взяли три призовых места: Александра Червякова взяла серебро среди девочек 2009 года рождения, Василиса Севостьянова получила эту же награду, Анастасия Власенко выиграла бронзу среди девочек 2008 года рождения. Милена Рыбакова заняла пятое место среди девочек 2010 года.

Команда «Малинки» в составе Яны Степановой, Софьи Заикиной, Евы Серковой, Анастасии Голубевой и Дарьи Гарамиты стала лучшей среди девочек 2011 года рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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