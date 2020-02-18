В Саратове полыхает трамвай №3
Возгорание произошло в Ленинском районе
Изменить размер текста:
Сегодня, 18 февраля, в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» анонимный местный житель рассказал о полыхающем трамвае №3 на 6-й Дачной.
В доказательство своих слов пользователь опубликовал видео, на котором запечатлен горящий транспорт.
За кадром местные жители недоумевают, зачем тушить электричество водой. Отмечается, что подъехало две единицы техники.
В комментариях под постом саратовцы написали, что такой исход событий был «предсказуемым».
ИСТОЧНИК KP.RU