2020-02-18T12:11:11+03:00
Происшествия

В Саратове полыхает трамвай №3

Возгорание произошло в Ленинском районе
Дарья Вострикова
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Сегодня, 18 февраля, в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» анонимный местный житель рассказал о полыхающем трамвае №3 на 6-й Дачной.

В доказательство своих слов пользователь опубликовал видео, на котором запечатлен горящий транспорт.

За кадром местные жители недоумевают, зачем тушить электричество водой. Отмечается, что подъехало две единицы техники.

В комментариях под постом саратовцы написали, что такой исход событий был «предсказуемым».

ИСТОЧНИК KP.RU

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