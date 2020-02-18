В Саратове пройдут встречи с руководством полиции
Мероприятия состоятся в каждом районе
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С 19 по 29 февраля пройдут встречи сотрудников полиции с саратовцами.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, мероприятия состоятся в каждом районе города.
В них примет участие начальник УМВД России по Саратову полковник полиции Андрей Чепурной, руководство отделов полиции, входящих в состав Управления, представители различных служб. Будут приглашены представители администраций районов, ТСЖ, УК.
ИСТОЧНИК KP.RU