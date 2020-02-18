В Саратове пройдут встречи с руководством полиции

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:33:00+03:00

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С 19 по 29 февраля пройдут встречи сотрудников полиции с саратовцами.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, мероприятия состоятся в каждом районе города.

В них примет участие начальник УМВД России по Саратову полковник полиции Андрей Чепурной, руководство отделов полиции, входящих в состав Управления, представители различных служб. Будут приглашены представители администраций районов, ТСЖ, УК.

ИСТОЧНИК KP.RU