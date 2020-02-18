2020-02-18T11:31:33+03:00
Звезды

В Саратовской консерватории выступят знаменитые музыканты

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20 февраля в Большом зале консерватории состоится концерт «Искусство ансамбля» с участием ведущих исполнителей России. Приглашенными солистами выступят Заслуженная артистка России Наталия Рубинштейн (фортепиано, Москва), Олег Макаришин (тромбон, Москва), Павел Назаров (фортепиано, Самара).

В программе концерта Соната для флейты и фортепиано ре мажор Вольфганга Амадея Моцарта, трио для флейты, виолончели и фортепиано Луизы Фарранк, Соната для виолончели и фортепиано ля минор Эдварда Грига, Адажио и аллегро Роберта Шумана, Элегическое трио Михаила Глинки, I часть фортепианного трио до-минор Людвига ван Бетховена, I часть фортепианного трио до-минор Иоганнеса Брамса.

Наталия Рубинштейн — доцент кафедры камерного ансамбля и квартета Московской консерватории, солистка известного ансамбля, в составе которого выступала более чем в 100 городах России, Германии, Австрии, Бельгии, Италии, Турции, Хорватии, Черногории, Македонии, Польши, Австралии. Имеет записи на компакт-дисках, радио и ТВ России, Италии, Австралии.

Олег Макаришин — доцент кафедры медных духовых инструментов РАМ имени Гнесиных, солист-тромбонист в оркестре «Новая Россия». Активно участвует в концертной жизни Москвы и других городов России, выступая как солист и в составе различных ансамблей. В составе оркестров неоднократно участвовал в записях и прямых трансляциях концертов как в России, так и за рубежом (Япония, Корея).

Павел Назаров — солист Самарской филармонии, лауреат международных конкурсов. Выпускник Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова. Исполнительскую деятельность совмещает с педагогической (доцент Самарской государственной академии культуры и искусства). Активно концертирует как солист и ансамблист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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