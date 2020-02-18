2020-02-18T11:19:05+03:00
Общество

Преподаватели саратовских вузов получают одни из самых низких зарплат в стране

Меньше дают только в четырех регионах Северо-Кавказского федерального округа
Ольга Симонова
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Преподаватели саратовских вузов имеют одни из самых низких зарплат по стране.

Судя по данным, опубликованным Росстатом, педагоги организаций высшего профессионального образования Саратовской области в среднем получают 52 997 рублей. В ПФО наш регион оказался на последнем месте, а по Марий Элу данные не были обнародованы. В среднем же зарплата у педагогов вузов по России — 89,8 тыс. рублей.

Меньше такую зарплату дают только в четырех регионах Северо-Кавказского федерального округа — Дагестане, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской Республиках. Самая низкая получка в Северной ОсетииАлании — 44 502 рубля.

Наиболее высокую зарплату получают педагоги из вузов Ханты-Мансийского автономного округа — в среднем более 137 тыс. рублей.

Также небольшие зарплаты платят учителям саратовских школ — 26 270 рублей. Примерно столько же дают в Курганской, Орловской областях, Республиках Адыгея и Марий Эл. Меньше зарплаты получают педагоги образовательных организаций общего образования в Северо-Кавказском федеральном округе, Мордовии, Алтайском крае. Самая большая средняя зарплата у учителей в Чукотском автономном округе — 100 тыс. рублей. Средняя зарплата по России — 41 тыс. рублей.

Воспитатели детских садов Саратовской области живут в месяц в среднем на 23 867 рублей. По этому показателю регион занял 11-е место в ПФО. По России в среднем педагоги дошкольных организаций получают почти 34 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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