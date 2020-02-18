2020-02-18T11:30:29+03:00
Звезды

В Саратовской консерватории состоится вечер музыки Альфреда Шнитке

Альфред Шнитке: «Скрипка — инструмент XXI века»
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21 февраля в Большом зале Саратовской консерватории состоится вечер симфонической и камерной музыки выдающегося композитора XX века Альфреда Шнитке. В концерте принимает участие симфонический оркестр Саратовской консерватории под управлением Заслуженного артиста РФ, профессора Сергея Нестерова, а также лауреаты международных конкурсов, стипендиат фондов М. Ростроповича, В. Спивакова Нестор Никитин (скрипка) и Ольга Ушакова (фортепиано).

Выдающийся композитор-новатор XX века Альфред Шнитке был уроженцем Энгельса, его имя неразрывно связано с саратовской землей. В программе вечера впервые в Саратове будет исполнен последний концерт для скрипки с оркестром А. Шнитке. Как известно, композитор высказывал явное предпочтение крупным инструментальным композициям, и в особенности, концертам. Концерты в трактовке композитора, по сути, представляют собой симфонии с солирующим инструментом, это ярко новаторские композиции. В его концертах мы слышим не классическое соревнование солиста и оркестра, конфликт личности и враждебного мира. Услышав этот концерт, слушатели будут вовлечены в ход жизненной драмы, ведущей, как правило, к трагическому концу. Партия солиста в концерте звучит монологично, в ней господствует «речь от первого лица», ведь сам композитор сравнивал скрипку с двойником человеческого голоса.

Продолжат программу известные сочинения А. Шнитке — Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано и Соната №1 для скрипки и фортепиано — раннее сочинение автора, написанное им в 29 лет. Музыка сонаты эмоционально насыщена, очень разнообразна, «доступна» для любой категории слушателя, изобилует свежими, неординарными решениями, настоящими музыкальными красотами. Знаменитая сюита представляет собой пять музыкальных частей, блестяще стилизованных под барочную музыку. Это самое исполняемое произведение А. Шнитке имеет более десятка вариантов исполнения. На концерте прозвучит оригинальная версия — для скрипки и фортепиано.

Слушатели смогут насладиться музыкой Альфреда Шнитке 21 февраля, в 19:00, в Большом зале Саратовской консерватории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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