В Балаковском районе работникам предприятия выплатили 160 тыс. рублей долгов по зарплате

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:26:54+03:00

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Работники предприятия в Балаковском районе получили зарплату усилиями судебных приставов.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, в райотдел поступило три исполнительных документа, которые выдал суд, о взыскании с руководства организации 160 тыс. рублей.

Пристав ознакомил главу предприятия с материалами производства, сроками для исполнения и мерами принудительного взыскания. Выяснилось, что у должника есть счета в банках, денег на них оказалось достаточно для погашения задолженности.

Средства вернули взыскателям.

ИСТОЧНИК KP.RU