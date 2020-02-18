В Балаковском районе работникам предприятия выплатили 160 тыс. рублей долгов по зарплате
У должника оштрафовали счета
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Работники предприятия в Балаковском районе получили зарплату усилиями судебных приставов.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, в райотдел поступило три исполнительных документа, которые выдал суд, о взыскании с руководства организации 160 тыс. рублей.
Пристав ознакомил главу предприятия с материалами производства, сроками для исполнения и мерами принудительного взыскания. Выяснилось, что у должника есть счета в банках, денег на них оказалось достаточно для погашения задолженности.
Средства вернули взыскателям.
ИСТОЧНИК KP.RU