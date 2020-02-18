2020-02-18T11:23:39+03:00
Общество

Первое представление в цирке Саратова может состояться в декабре

Реконструкцию планируют завершить в 2020 году
Дарья Вострикова
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Сегодня, 18 февраля, депутаты комитета Саратовской областной думы по культуре, общественным отношениям и информационной политике провели выездное совещание и осмотрели ход работ цирка имени Братьев Никитиных.

Заместитель министра культуры региона Владимир Баркетов уточнил, что в учреждении нужно сделать вентиляцию, систему пожарной охраны. Уже начинают обустраивать зал, обшивают купол, пройдена экспертиза, составлена сметная документация на 89,7 млн рублей, согласования получены. Впереди еще один конкурс.

Реконструкцию здания планируют завершить в 2020 году.

Леонид Писной отметил, что первое представление в цирке может пройти в декабре при своевременном подписании контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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