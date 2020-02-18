2020-02-18T10:27:58+03:00
Общество

В Саратове старообрядческая церковь XIX века стала объектом культурного наследия

Речь идет об объектах местного значения
Дарья Вострикова
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Управление по охране объектов культурного наследия включило в список объектов местного значения старообрядческую церковь, которая находится на улице Чернышевского в Саратове, во дворе дома №199.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении, в список выявленных объектов культурного наследия здание включили в 2001 году. В 2019-м специалист Олег Демин провел экспертизу, которая подтвердила его архитектурно-художественную ценность. Известно, что здание является одним из немногих сохранившихся до наших дней культовых объектов старообрядцев.

На ее основании был утвержден приказ о включении памятника в Единый Государственный реестр в категории объекта местного значения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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