В поликлинике №3 Волжского района пожилых людей обследовали врачи узких специальностей

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:24:41+03:00

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На базе ГУЗ «Саратовская городская поликлиника №3» для жителей пожилого возраста Волжского района прошла акция по медицинскому обследованию врачами узких специальностей. Акция организована по инициативе депутата Саратовской областной думы Евгения Ковалева при поддержке министерства здравоохранения области и региональной Общественной палаты. С просьбой о проведении данной акции выступили жители Волжского района во время одной из встреч с депутатским корпусом и главой администрации района.

Во время встречи жители посетовали на нехватку узких специалистов в поликлинике и в связи с этим, порой, им приходится посещать этих специалистов в других лечебных учреждениях, но это не всегда удобно.

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В прошедшую пятницу на базе учреждения прием провели врач-офтальмолог, врач-невролог и врач-кардиолог из ведущих лечебных учреждений Саратова. Консультации специалистов получили около 40 жителей района.

Во время осмотра неврологом патологии были выявлены у семи жителей, кардиологом — у шести человек, офтальмологом — у семи. Все они направлены на прохождение дополнительного обследования и стационарное лечение.

- Очень хорошая акция, мы рады, что смогли сегодня пройти осмотр столь необходимых для нас врачей. Нас заранее обзвонили, пригласили к определенному времени, практически без ожидания смогли попасть к специалистам, — отметила одна из пациенток поликлиники.

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- К сожалению, дефицит кадров в здравоохранении является общей проблемой. Он проявился в те годы, когда из-за недостаточного финансирования ухудшилась материально-техническая база медицинских учреждений, а заработная плата медиков находилась на неудовлетворительном уровне. Председатель Государственной думы Вячеслав Викторович Володин неоднократно поднимал вопрос о повышении заработной платы медицинским работникам. В 2019 году заработная плата выросла в среднем на 18%. По инициативе губернатора региона Валерия Васильевича Радаева в области реализуется ряд программ, направленных на поддержку специалистов, например, в рамках программы «Земский врач»/«Земский фельдшер» специалисты, прибывающие на работу в сельскую местность, могут получить 1 млн рублей и 500 тыс. рублей соответственно. Данные меры позволили за 2018-2019 годы увеличить число молодых врачей в организациях области на 12,5%. Это показатель того, что направление выбрано верно, люди чувствуют поддержку со стороны государства и готовы не просто работать по выбранной профессии, но и делать это в родном регионе, — отметил Евгений Ковалев.

ИСТОЧНИК KP.RU