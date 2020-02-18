2020-02-18T10:15:27+03:00
Общество

ЖК «Победа»: министр Мигачев пояснил, появятся ли новые обманутые дольщики в Саратове

Сотни людей вложили средства в строительство многоэтажек на Усть-Курдюмском тракте
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Министр строительства и ЖКХ Саратовской области Павел МигачевМинистр строительства и ЖКХ Саратовской области Павел МигачевФото: Александр Уриевский
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Министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев рассказал корреспонденту «КП-Саратов» о развитии событий вокруг ЖК «Победа» на Усть-Курдюмском тракте, возле «Ленты». Здесь строительство нескольких многоэтажек приостановили сразу три застройщика — ООО «Ксиан», ЗАО «ПП ЖБК-3» и ООО «СК ЖБК-3».

- Проводим проверку, она официально началась 10 февраля. Застройщики сдали документы, сейчас изучаем экономику объекта. Думаю, что до конца этой недели закончим, будем стараться максимально быстро сделать выводы. У нас, вообще, 20 дней отводиться на проверку, официальная дата окончания 2 марта.

Потом будем принимать решение, в зависимости от результатов проверки. Станем собирать дольщиков, если экономика складывается, начнем искать способы продолжить строительство. Дома в ЖК «Победа» начали возводиться еще по старой схеме, с привлечением средств дольщиков, без эскроу-счетов. Визуально пока вроде все складывается хорошо, — рассказал Павел Мигачев.

В ответ на вопрос, из-за чего вдруг возникли проблемы при достройке комплекса, министр Мигачев пояснил, что «это внутренние отношения между застройщиками, их взаимные обязательства».

Ранее депутат Госдумы Ольга Баталина выразила опасение, что «обманутые дольщики в Саратове в ближайшие годы не закончатся».

Многоэтажки в ЖК Победа. Фото сайта одного из застройщиков

Многоэтажки в ЖК Победа. Фото сайта одного из застройщиков

Напомним, ООО «Ксиан» ранее прославилась скандальным спором с прокуратурой вокруг участков на Усть-Курдюмском тракте, там же, кстати, где находится ЖК «Победа».

По решению суда компанию обязали вернуть земельные участки площадью 88 632 кв. м в распоряжение администрации Саратова.

Суд подтвердил недействительность соглашения, по которому компания ООО «Ксиан» в 2015 году получила право от администрации строить на этом участке многоэтажные дома вместо торгово-развлекательного комплекса. Впоследствии, после изменения вида разрешенного использования, права на участок перешли ООО «Стройресурс», которое и начало застройку. Инициировала проверку законности этих действий областная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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