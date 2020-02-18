В Саратове пять раз судимый мужчина украл инструменты на 27,5 тыс. рублей
На гражданина завели уголовное дело
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Полиция Заводского района раскрыла кражу из гаража ГСК «Дорожник-70», расположенного в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 16:00 2 февраля до 13:00 8 февраля кто-то сломал замок, проник внутрь и унес электроинструмент на сумму 27,5 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался пять раз судимый 29-летний мужчина.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU