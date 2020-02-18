В марте спектакли и концерты театра оперы и балета пройдут на площадках в Саратовской области

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:06:53+03:00

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Последний спектакль саратовского театра оперы и балета на его исторической сцене пройдет 29 февраля. Это будет детский балет «Снежная королева» и «Цыганский барон», одна из самых известных оперетт Штрауса.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, уже в марте концерты и спектакли учреждения культуры пройдут на других площадках.

Так, 3 числа состоится концерт «Мир Иоганна Штрауса» в Саратовской областной филармонии имени Шнитке. Гала-концерт «Для Вас, женщины!» 7 марта состоится на сцене Саратовского областного центра народного творчества имени Руслановой. Там же 21 марта пройдет мюзикл Гладкова «Бременские музыканты» и балет Штрауса «Большой вальс».

В Балаковском театре юного зрителя 12 марта покажут премьерный балет «Щелкунчик» Чайковского и балет «Большой вальс» Штрауса. Эти же спектакли 25 марта увидят зрители Саратовского областного театра оперетты в Энгельсе.

ИСТОЧНИК KP.RU