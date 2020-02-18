Рецидивист украл телефон у посетителя закусочной в Саратове
Мужчину задержали
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Полиция Кировского района раскрыла кражу, которая произошла с 11:00 до 11:30 31 декабря в закусочной на Московской улице в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, у 38-летнего посетителя заведения украли телефон марки Honor 8a черного цвета.
Сумма ущерба превысила отметку в 5 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 45-летний рецидивист, который во всем признался.
На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU