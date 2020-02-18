Рецидивист украл телефон у посетителя закусочной в Саратове

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:08:23+03:00

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Полиция Кировского района раскрыла кражу, которая произошла с 11:00 до 11:30 31 декабря в закусочной на Московской улице в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, у 38-летнего посетителя заведения украли телефон марки Honor 8a черного цвета.

Сумма ущерба превысила отметку в 5 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 45-летний рецидивист, который во всем признался.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU