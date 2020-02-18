В переписи населения примут участие 10 тыс. заключенных Саратовской области
Этим будут заниматься 20 сотрудников УФСИН
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В переписи населения, которая пройдет в России с 1 по 31 октября 2020 года, примут участие 10 тыс. заключенных из Саратовской области.
Как рассказали «КП-Саратов» в Саратовстате, в сентябре 2020 года для этой работы обучат 20 сотрудников УФСИН, снабдят их материалами.
Они перепишут заключенных, спросят их о родственниках, гражданстве, образовании и т. д.
Нагрузка на каждого сотрудника составит примерно 550 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU