2020-02-18T09:48:15+03:00
Общество

В переписи населения примут участие 10 тыс. заключенных Саратовской области

Этим будут заниматься 20 сотрудников УФСИН
Дарья Вострикова
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В переписи населения, которая пройдет в России с 1 по 31 октября 2020 года, примут участие 10 тыс. заключенных из Саратовской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в Саратовстате, в сентябре 2020 года для этой работы обучат 20 сотрудников УФСИН, снабдят их материалами.

Они перепишут заключенных, спросят их о родственниках, гражданстве, образовании и т. д.

Нагрузка на каждого сотрудника составит примерно 550 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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