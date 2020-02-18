В Саратове парень угнал у отчима «Ладу» и разбил ее

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:46:48+03:00

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Вечером в понедельник, 17 февраля, в полицию Ленинского района обратился 47-летний владелец «Лады Калина» с заявлением об угоне.

Мужчина пояснил, что машину, которая стояла возле дома на улице Ломоносова угнал сын его сожительницы. В десятилетнем авто было 10 литров бензина, транспорт был оборудован штатной сигнализацией.

В тот же вечер «Калину» нашли на штрафстоянке на Песчано-Уметском тракте. У машины был поврежден капот, фары, крыло и двери с левой стороны. Сотрудниками ГИБДД задержан 26-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за побои.

Новое дело в отношении него заведено по статье за угон.

ИСТОЧНИК KP.RU