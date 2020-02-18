2020-02-18T09:46:48+03:00
Происшествия

В Саратове парень угнал у отчима «Ладу» и разбил ее

Изуродованную машину нашли на штрафстоянке
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вечером в понедельник, 17 февраля, в полицию Ленинского района обратился 47-летний владелец «Лады Калина» с заявлением об угоне.

Мужчина пояснил, что машину, которая стояла возле дома на улице Ломоносова угнал сын его сожительницы. В десятилетнем авто было 10 литров бензина, транспорт был оборудован штатной сигнализацией.

В тот же вечер «Калину» нашли на штрафстоянке на Песчано-Уметском тракте. У машины был поврежден капот, фары, крыло и двери с левой стороны. Сотрудниками ГИБДД задержан 26-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за побои.

Новое дело в отношении него заведено по статье за угон.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратовской области обнаружены некачественные витамины
В Саратове горит кафе «Восток-Запад» на Вольской
В Энгельсском районе полыхал двухквартирный дом
В Энгельсе отремонтируют четыре улицы Победы
ПИУ РАНХиГС стал пилотной площадкой для реализации новой Президентской программы, посвященной национальным проектам
Житель Балашовского района проведет полгода в колонии за нетрезвую езду
Пожарные выезжали тушить квартиру на Ламповой улице
В Аркадаке полыхали пристройки к гаражу
Саратовские гимнастки взяли пять медалей Valentine's CUP
В Саратове полыхает трамвай №3
Изменилась структура правительства Саратовской области
В Саратове пройдут встречи с руководством полиции
В Саратовской консерватории выступят знаменитые музыканты
Преподаватели саратовских вузов получают одни из самых низких зарплат в стране
В Саратовской консерватории состоится вечер музыки Альфреда Шнитке
В Балаковском районе работникам предприятия выплатили 160 тыс. рублей долгов по зарплате
Первое представление в цирке Саратова может состояться в декабре
В Саратове старообрядческая церковь XIX века стала объектом культурного наследия
В поликлинике №3 Волжского района пожилых людей обследовали врачи узких специальностей
ЖК «Победа»: министр Мигачев пояснил, появятся ли новые обманутые дольщики в Саратове